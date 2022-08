A figlia d'o Marenaro protagonista di una serie tv

Assunta Pacifico, carismatica proprietaria del ristorante ‘A Figlia d’’o Marenaro, sarà protagonista di un progetto tv in onda dal prossimo ottobre su Food Network, rete tematica Warner Bros. Per la stagione televisiva 2022/23, sul canale digitale 33, ogni domenica sarà trasmessa la serie tv che racconta la vita dell’imprenditrice partenopea di via Foria (unica sede del suo ristorante).

A soli sette anni, Assunta Pacifico ha iniziato a lavorare nella bottega dei genitori. Quella bambina passava le ore intere su una cassetta di birra a pulire le cozze. Oggi, dopo aver reso celebre nel mondo la storia della “zuppa di cozze”, del “brodo di polpo”, e altri piatti di mare tipici del patrimonio gastronomico e culturale partenopeo, diventa anche protagonista di uno dei più grandi editori TV.

Alla stessa donna che, lo scorso 10 dicembre fu consegnato il premio Leone d’oro di Venezia nell'ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia 2021, un riconoscimento di prestigio mondiale, ora va il merito di portare sui grandi schermi Napoli e la sua tradizione gastronomica. La notizia è stata riportata dal portale specializzato davidemaggio.it.