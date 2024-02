La mamma di Giogiò a Sanremo: l'annuncio di Amadeus

La madre di Giovanbattista Cutolo sarà ospite al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il conduttore Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse. Daniela Di Maggio salirà sul palco dell'Ariston per portare la sua testimonianza e per raccontare la storia di Giogiò, il giovane di 24 anni ucciso nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre a Napoli, a colpi di pistola, per una banale discussione tra ragazzi.

Giogiò era un musicista, per questo motivo la partecipazione della madre alla più importante manifestazione musicale del Paese assume un significato simbolico. Napoli è stata molto presente nella conferenza stampa di Amadeus. Il conduttore, si è soffermato a lungo sul movimento artistico partenopeo e sulla partecipazione di Geolier. Con la storia di Giogiò sul palco dell'Ariston arriverà anche il racconto di un'altra Napoli.