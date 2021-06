Federico Fashion Style sbarca a Napoli e svela la location del nuovo salone

La star di Real Time annuncia con un video su Instagram la sua nuova avventura imprenditoriale e lancia il party in rosa

Da Anzio a Napoli, passando per Milano. Federico Fashion Style apre un salone a Napoli e lo annuncia con un video pubblicato sulla sua pagina Instagram. Dopo aver conquistato i palinsesti della televisione che gli esperti definirebbero trash, l'hair stylist, protagonista della trasmissione su Real Time che porta il suo nome d'arte, si lancia in questa nuova avventura imprenditoriale.

"Con emozione e tanta felicità vi annuncio che l’11 luglio aprirò il mio salone a Napoli - scrive nel post - precisamente all’interno dello store Coin di via Scarlatti 90/98, al Vomero. Una location da sogno per rendere felici e belle tutte voi napoletani e non". L'inaugurazione sarà aperta al pubblico a patto che ci vesta di rosa, dress code della serata.