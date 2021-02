"Stasera tutto è possibile", bene gli ascolti: Fabio Balsamo 'mattatore' della puntata

Oltre 1,6 milioni di ascoltatori per la terza puntata del comedy show condotto da Stefano De Martino

Ancora bene gli ascolti per "Stasera tutto è possibile", il comedy show condotto da Stefano De Martino. La terza puntata del programma, in onda martedì 2 febbraio in prima serata su Rai Due, ha fatto registrare 1 milione e 637mila spettatori, con uno share del 7,7%.

Oltre agli ospiti fissi del programma, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, hanno animato lo show anche Sergio Friscia, Antonio Giuliani, Veronica Maya, Fatima Trotta, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei The Jackal, le cui performance hanno riscosso tantissimo successo sui social.

I protagonisti si sono messi in gioco, cimentandosi in diverse prove, a partire dalla celebre Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi della puntata: Speed quiz, Stammi dietro dance, Step Challenge, Segui il labiale, Serenata STEP, Cookie Face, Cover Step, Elastic Speed, Et voilà, Mimo senza fili e altri ancora.