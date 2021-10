Nel cast de "I Bastardi di Pizzofalcone 3": Elena Starace racconta la sua esperienza

Elena Starace è stata tra i protagonisti del quarto episodio della stagione in corso dei Bastardi di Pizzofalcone, Nozze. "Essere diretta dalla regista Monica Vullo è stata un’esperienza intensa di fiducia reciproca e ascolto”, è stato il commento dell'attrice, entusiasta dell'esperienza nell fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Intanto, gli impegni lavorativi di Starace non finiscono qui: apparirà anche nel film di Sergio Rubini “I Fratelli De Filippo”.

“Quello de I Fratelli De Filippo è un progetto serio e di valore - spiega l'attrice - E’ un film che ha come obiettivo quello di narrare la genesi della compagnia dei De Filippo: dal loro rapporto con l’eredità paterna, passando per il desiderio e la capacità di innovazione, per i conflitti, per gli immensi successi, per i profondi dolori. Tutto è girato e ricreato dalla sensibilità e dalla classe di Sergio Rubini. Sono felice di aver ricevuto un ruolo che è stato poi curato nel dettaglio. Vado fiera del risultato ottenuto”.

Negli scorsi mesi Elena aveva fatto parte anche del cast di 56k, la serie dei The Jackal distribuita da Netflix, che ha definito "un’esperienza divertente con un ambiente fresco, pieno di ritmo, di energia buona". Prossimamente, sarà inoltre sul set di una nuova fiction con un ruolo che, a detta sua, sarà una vera e propria sfida.