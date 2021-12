Napoli di nuovo sulla Rai: arriva il doc "Madre" sul museo partenopeo

Il Museo Madre verrà raccontato su Rai 5 giovedì 30 dicembre alle 19.25. A pochi giorni dalla messa in onda di Stanotte a Napoli di Alberto Angela, la tv nazionale si occupa di nuovo del capoluogo partenopeo, in particolare del museo che da 15 anni ormai è ospitato nell'ottocentesco Palazzo Donnaregina.

Il documentario "Madre" è di Luigi Pingitore, una produzione No Spoon Film in collaborazione con Rai Cultura.

Raccontare il Madre - spiegano dalla Rai - significa raccontare quattro dimensioni intrinsecamente connesse. La prima riguarda il museo come dimensione architettonica, con i suoi corridoi, la terrazza panoramica, i tre piani collegati dalla scala, gli ambienti interni ed esterni. Poi il museo in quanto contenitore di opere d'arte: le collezioni site specific, le mostre non permanenti, le installazioni. Una terza dimensione riguarda le persone. Chi ci lavora, chi lo guida e chi lo visita. E, infine, c'è il contesto urbano nel quale il Madre è inserito, dal momento che il museo sorge a cavallo di due quartieri antichissimi ed estremamente popolari, come Forcella e il rione Sanità.