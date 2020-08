Temptation Island, nella nuova edizione due coppie napoletane

Sono due le coppie napoletane che parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island, in onda prossimamente su Canale 5, reality condotto da Alessia Marcuzzi. Alla trasmissione partecipano coppie in crisi o che vogliono mettersi in discussione cercando di rinsaldare l'amore. Alberto e Speranza, ad esempio, sono fidanzati da un'eternità, eppure lei ha ancora bisogno di conferme: "Non ho fiducia in lui", spiega alle telecamere durante la presentazione.

Serena e Davide hanno invece una storia singolare, che dura da quasi tre anni: entrambi erano fidanzati con rispettivi amici, con i quali uscivano in coppie. Lì si sono innamorati, hanno lasciato i fidanzati e hanno iniziato la loro storia. "Lei ha impiegato troppo tempo a lasciarsi il passato alle spalle", spiega Davide durante la presentazione della nuova edizione.