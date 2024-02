Sanremo, tra i possibili successori di Amadeus anche un napoletano?

E’ appena finita l’edizione 2024 del festival di Sanremo, con la vittoria di Angelina Mango con “La noia” davanti a Geolier, che è già partito il ‘toto-nomi’ per la successione di Amadeus.

Il conduttore delle ultime cinque edizioni della kermesse canora del teatro Ariston ha già annunciato pubblicamente che non sarà lui a guidare la prossima edizione del festival della canzone italiana.

Al suo posto potrebbe esserci Alessandro Cattelan, che sembra al momento il favorito numero uno per il 2025. Nel novero dei possibili candidati, però, figura anche il nome di Stefano De Martino.

In lizza potrebbero esserci anche volti storici della Rai come Milly Carlucci o Carlo Conti, già conduttore di tre edizioni tra il 2015 e il 2017. Ma non è da escludere anche il ricorso ad un grande artista come avvenuto in passato con Gianni Morandi e Claudio Baglioni.