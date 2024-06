Grandi ospiti per il concerto di Tropico in piazza Plebiscito: sul palco anche Ghali, Elisa e Achille Lauro

C'è grande attesa per il concerto di Tropico, alias Davide Petrella, in programma venerdì 28 giugno in piazza Plebiscito. Sul palco con l'artista napoletano ci sarà tanti grandi ospiti del mondo della musica italiana. Tra questi già annunciata la presenza di Elisa, Ghali e Achille Lauro.

"Ho invitato un po’ di amici in piazza del Plebiscito. Una delle cose più belle che mi ha regalato la musica è la possibilità di mischiare un po’ di mondi con le canzoni. Ci vediamo lì venerdì, le sorprese non sono finite", scrive Tropico in un post su Instagram.