Grande festa in piazza del Plebiscito per il primo concerto di Liberato

Grande festa in piazza Plebiscito per il primo dei tre concerti di Liberato. In 20mila circa hanno affollato uno dei luoghi simbolo di Napoli per la prima delle tre date 'sold out' del cantante misterioso.

L'artista si è esibito nei suoi grandi successi, da "Me staje appennenn' amo'" a "Nove maggio", passando per "'O core nun tene padrone". Ospite della serata Calcutta.

L'ordinanza del Comune di Napoli per i concerti

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei concerti di Liberato, previsti per i giorni sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 settembre 2023 in Piazza del Plebiscito, il Comune di Napoli ha disposto il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, dalle ore 17.00 e fino a cessate esigenze, in Piazza del Plebiscito ed aree limitrofe.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.