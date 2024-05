Concerto gratuito di Ciccio Merolla nel centro di Napoli, l'appuntamento ai fan: "Faremo una grande 'Malatia' tutti insieme"

"Ci vediamo in piazza del Gesù per un concerto pensato per voi, per ringraziarvi e per fare assieme una grandissima 'Malatia'. A prestissimo!". Così Ciccio Merolla, con un video pubblicato sui social, ha dato appuntamento a tutti i suoi fan per l'attesissimo concerto gratuito in programma venerdì 10 maggio alle ore 21.00 in piazza del Gesù.