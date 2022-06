Gigi D'Alessio, il concerto evento: dove sarà trasmesso

"Gigi - Uno Come Te - 30 anni insieme" è un vero e proprio evento, la celebrazione della carriera di Gigi D'Alessio attraverso canzoni, ospiti, ricordi, il tutto dalla piazza simbolo della sua Napoli, piazza Plebiscito.

Un concerto che non poteva non avere una copertura straordinaria. Venerdì 17 giugno dalle 21.30, infatti, Rai Radio 2 lo trasmetterà in simulcast con Rai1, in diretta su Rai Radio2, in visual sul canale video di Radio2 e su RaiPlay.

Nell'occasione Carolina De Domenico ed Elena Di Cioccio saranno pronte a intercettare gli artisti intervenuti per festeggiare D'Alessio e a raccogliere interviste esclusive, commenti a caldo, ricordi.

Non mancheranno curiosità e retroscena dal backstage, con contributi extra e speciali sui social di Radio2.