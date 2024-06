Geolier annuncia un nuovo grande concerto a Napoli nel 2025: già partita la prevendita

Durante la prima delle tre indimenticabili date allo stadio Maradona, Geolier ha già annunciato un altro live imperdibile in programma a Napoli la prossima estate.

Il rapper partenopeo, infatti, si esibirà il 25 luglio 2025 all’ippodromo di Agnano per un altro grande evento musicale.

Le prevendite per la nuova data sono già partite su Ticketone.it e nei punti vendita abituali. I prezzi dei biglietti vanno dai 49 euro per la 'green zone' ai 69 per la 'red zone'.