Commissario Ricciardi: cosa è successo nella quarta puntata

Altro record di ascolti ieri per "Il Commissario Ricciardi" interpretato da Lino Guanciale e in onda su Rai1. Alle vicende tragiche che ogni puntata vengono raccontate si alternano anche gli amori tormentati del commissario. Nella quarta puntata, in onda ieri sera, non sono mancati colpi di scena che hanno riguardato lo stesso Ricciardi, si è temuto sul finale anche per la sua vita.

Ne "Il giorno dei morti" la vittima è un bambino che è stato avvelenato. Nel corso delle indagini emerge una triste storia di povertà e sfruttamento fino ad arrivare alla conclusione inaspettata. Il commissario Ricciardi sarà coinvolto in prima persona da una storia che lo toccherà nel profondo mentre il rapporto tra la donna che lo accudisce e la sua amata sarà sempre più forte. Un finale che terrà con il fiato sospeso. La quarta puntata, per chi l'avesse persa ieri, può essere rivista sul sito di Raiplay oppure in televisione venerdì 19 febbraio, su Rai Premium alle 21:20.