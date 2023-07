Coldplay: "Suonare a Napoli è stato un sogno per molto tempo. Per Ferrante, Sorrentino, Maradona e Daniele" | VIDEO

A poco più di una settimana dal doppio indimenticabile concerto allo stadio Maradona, i Coldplay hanno parlato di Napoli e del loro sogno di tenere un concerto nella città partenopea nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio 105.

"Suonare a Napoli è stato un sogno per molto tempo. Soprattutto per i romanzi di Elena Ferrante, i film di Paolo Sorrentino, Maradona, e tutto il resto. Dicevamo sempre: 'Dobbiamo andare lì'. Per qualche ragione non l'abbiamo mai fatto. Stavo guardando un film qualche anno fa ed è iniziata 'Napule è'. Ho pensato: 'Questa canzone è incredibile'. Quindi ho chiamato il nostro manager e gli ho detto: 'Dobbiamo iniziare il tour a Napoli', proprio per quella canzone", ha spiegato il frontman della band britannica Chris Martin nel corso dell'intervista.

Ecco un estratto pubblicato su Instagram dall'account "Coldplay Nation", la prima fan community italiana della band.