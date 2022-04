"Atm", il nuovo singolo di Clementino che anticipa l'album "Black Pulcinella" | VIDEO

A tre anni dal suo ultimo disco, Clementino è pronto a tornare con un nuovo album dal titolo “Black Pulcinella”, in uscita il 29 aprile per Epic Records Italy/Sony Music Italy e già disponibile in pre-order.

Da qualche giorno è fuori ovunque “ATM”, il singolo che anticipa il nuovo progetto del rapper napoletano. Il brano prodotto da LDO non è solo una canzone, è letteralmente uno “schiaffone hip hop” in sano stile 'boom bap' senza se né ma, quasi un ritorno alle origini dell'artista, con rime taglienti, divertenti e provocatorie e con un ritornello che rimbomba nelle teste del pubblico, proprio come fa un MC che coinvolge tutti.

“Il testo - commenta Clementino - è di denuncia sociale, parla del disagio di una società che va a pezzi e in cui l’unica regola è il dio denaro, per questo ATM, che in gergo napoletano vuol dire fratello (fr-ATM) ma nello stesso tempo è il nome dato al cosiddetto bancomat”.

È online su Youtube anche il video del brano, diretto da IRED, una divertente satira in pieno stile Clementino, che ha tirato fuori per l’occasione tutta la sua verve di showman.

“Mi è sempre piaciuto mascherarmi per rendere i miei videoclip più colorati - continua il rapper - intrattenendo non solo i fan del rap, ma anche i loro genitori (o magari i loro figli), rendendo le mie rime accessibili a tutti, sempre e nonostante una super attitudine underground. Cerco di fare qualcosa che è solo Clementino, e che solo Clementino può fare. Chi poteva fare questa follia di ‘ATM’ se non io?”.

Dal 18 aprile, inoltre, Clementino condurrà insieme a Lorella Boccia “Made in Sud”, il fortunato show comico in onda dall’auditorium Rai di Napoli per otto appuntamenti in prima serata su Rai2.

Il video di "Atm"