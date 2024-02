Sanremo 2024, la classifica della seconda serata: Geolier in testa

Al termine della seconda serata di Sanremo 2024, dopo l'esibizione di 15 dei 30 cantanti in gara, è stata svelata la top 5 della classifica generale provvisoria votata per il 50% dalle radio e per l'altro 50% dal televoto. A guidarla c'è Geolier. Resta segreta, invece, la posizione dei The Kolors.

Questi nell'ordine i 5 cantanti più votati della graduatoria:

1) Geolier - I p'me, tu p'te

2) Irama - Tu no

3) Annalisa - Sinceramente

4) Loredana Bertè - Pazza

5) Mahmood - Tuta gold.