Sanremo 2023, la classifica dopo tre serate: LDA recupera tante posizioni

Non mancano sorprese nella classifica di Sanremo 2023 dopo le prime tre serate. Dopo l'esibizione dei 28 artisti in gara, è stata comunicata la nuova graduatoria generale con il voto della giuria demoscopica e del pubblico a casa attraverso il televoto.

In testa resta Marco Mengoni, ma cambia il podio con Ultimo e Mr Rain che si piazzano momentaneamente alle sue spalle. Grande recupero per LDA. L'artista napoletano scala ben 9 posizioni in classifica, passando dal 24esimo al 15esimo posto.

La nuova classifica generale