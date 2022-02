Sanremo 2022, la classifica generale dopo le prime due serate: le posizioni degli artisti napoletani

Dopo le prime due serate del festival di Sanremo 2022 è stata resa nota la classifica generale della sala stampa dalla prima alle venticinquesima posizione.

Tra gli artisti napoletani in gara l'unico ad entrare nella 'top ten' è Massimo Ranieri, all'ottavo posto. Appena fuori Giovanni Truppi, undicesimo in graduatoria. Nelle retrovie, al momento, Aka 7even, in ventunesima posizione.

Questa la classifica completa, guidata da Elisa davanti a Mahmood & Blanco: