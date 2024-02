Sanremo 2024, Geolier secondo: vince Angelina Mango

Dopo la vittoria nella serata delle cover, Geolier non riesce a bissare il successo nella serata finale dell'edizione 2024 del Festival di Sanremo, vinto da Angelina Mango con "La noia".

L'artista lucana ha preceduto in classifica il rapper napoletano e Annalisa. Giù dal podio Ghali e Irama. Sedicesimi i The Kolors.

La classifica finale è stata determinata per il 34% dal televoto (che aveva premiato nettamente Geolier con il 60% delle preferenze), per il 33% dalle radio e per l'altro 33% dalla sala stampa.