Ciro Ferrara e il figlio Giovambattista saranno tra i concorrenti di Pechino Express

Il viaggio della prima stagione di “Pechino Express” targata Sky, con la guida di Costantino della Gherardesca, sta per iniziare. Sono state scelte le coppie dei concorrenti che a giorni partiranno per le riprese della prossima edizione, prodotta da Banijay Italia, attesa su Sky e in streaming su Now nel 2022.

Il viaggio di “Pechino Express”, in questa stagione, si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

La novità di questa stagione è che le coppie non si muoveranno solo in autostop, ma attraverseranno il deserto in dromedario, saliranno su treni, trattori, barche e dovranno affrontare duri percorsi a piedi.

Tra i concorrenti ci sarà la coppia "Padre e figlio", formata dall'ex capitano del Napoli Ciro Ferrara ed il figlio Giovambattista, 20 anni. Tra le coppie in gara anche quella de "Gli sciacalli", formata Gianluca Colucci in arte Fru, napoletano, 26 anni, attore e comico, membro dei The Jackal, e da Aurora Leone, di Caserta, 22 anni, attrice comica e autrice arruolata nel collettivo dei The Jackal dal 2019, dopo la partecipazione a Italia’s Got Talent in cui è arrivata in finale.