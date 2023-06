Il re dell'hard Mario Salieri sbarca al cinema: "Punto a Netflix"

Dopo 40 anni di carriera per la prima volta un film di Mario Salieri è stato proiettato in un cinema convenzionale. Per chi non lo conoscesse, lui è il re indiscusso del cinema hard, il più premiato cone regista e produttore.

Con 'Natale in casa Varriale' vuole centrare un nuovo obiettivo: arrivare con un suo film su piattaforme di streaming come Netflix o Prime. Il lungometraggio è stato proiettato al The Space di Fuorigrotta. Con lui anche il cast, guidatoda Roberta Gemma, una star dell'intrattenimento per adulti, e Franco Pinelli, attore conosciuto anche fuori dall'hard.

"Ho presentato un film tagliato delle parti porno per conformarmi alle norme di legge. Vorrei far rinascere la commedia sexy all'italiana. Sulle piattaforme ho visto film e serie molto più spinte di quello che ho realizzato io, penso a Spartacus. Sono pessimista, però, perché sono una personalità scomoda e non credo che apriranno le loro porte".