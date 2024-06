Come è nata la canzone "Cient'anne": quel colloquio in auto tra Gigi D'Alessio e Mario Merola

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a "Domenica In", in onda su Rai 1, Gigi D'Alessio ha raccontato alcuni interessanti retroscena sul suo inizio di carriera e sul rapporto artistico con Mario Merola.

In particolare il cantautore partenopeo ha svelato come e quando è nata la canzone "Cient'anne", il brano che lo ha lanciato sul palcoscenico musicale prima locale e poi nazionale: "Una sera eravamo in auto e tornavamo da Foggia, dopo un concerto a Lucera. Dissi 'Mario, se io scrivo una canzone, voi la cantereste con me?'. Lui mi guardò e rispose: 'Ma pecchè, tu sai pure cantà?'. E io gli dissi: 'Mi arrangio'. 'E allora te dong 'o titolo. Sta canzone s'adda chiammà Cient'anne', concluse. 'Cient'anne' in realtà era il nome di un pescatore di Vivani e tutti quelli che dovevano andare a pesca con le barche, andavano da lui e chiedevano 'Cient'anne, comme è 'o mare', si può uscire?".