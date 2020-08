"E' stata la mano di Dio", nuovi casting a Napoli per il film di Sorrentino

Nuovi casting a Napoli per il film "E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino. Si parte quest'oggi con le selezioni, presso l'ex base Nato di Bagnoli in viale della Liberazione 1, che dureranno fino al 2 settembre.

31 agosto

dalle 9:30 alle 13:00 SOLO DONNE nate tra il 1980 e il 1995

dalle 13 alle 17:00 SOLO DONNE nate tra il 1995 e il 2002

1° settembre

dalle 9:30 alle 13:00 SOLO UOMINI nati tra il 1980 e il 1995

dalle 13 alle 17:00 SOLO UOMINI nati tra il 1995 e il 2002

2 settembre

dalle 9:30 alle 17:00 SOLO UOMINI e DONNE nati tra il 1940 e il 1979

I casting per le figurazioni sono aperti ai soli maggiorenni e, nel rispetto delle norme vigenti, preclusi ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. L'organizzazione prega di non presentarsi se si è stato sottoposto a interventi di chirurgia estetica di qualsiasi genere o entità. Sono esclusi inoltre candidati che abbiano grossi tatuaggi in parti del corpo visibili, capelli rasati o con doppio taglio, o che abbiano unghie ricostruite in gel.

Non serve appuntamento, è sufficiente presentarsi nella fascia oraria indicata con documento d’identità, codice fiscale e codice Iban se titolari di c/c.