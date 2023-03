Al via i casting per "Bar Stella", il nuovo programma di Stefano De Martino

Sono partiti i casting per partecipare al programma Rai “Bar Stella”, condotto da Stefano De Martino. La trasmissione è dedicata ad artisti in grado di esibirsi in qualcosa di divertente e particolare.

Il “Bar Stella” è, infatti, un locale d’altri tempi nel quale vengono ospitati personaggi stravaganti che intrattengono il pubblico con la loro comicità. Stefano De Martino è il “gestore” di questo luogo particolare e simpatico.

Per candidarsi si deve visitare la pagina dedicata ai casting aperti della Rai (https://www.rai.it/raicasting/) e cliccare sul pulsante “Vai al casting”, in corrispondenza del programma tv per il quale ci si intende proporre.