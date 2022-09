L'Amica Geniale 4, il casting: le figure ricercate e come partecipare

Sta arrivando la quarta stagione de L'Amica Geniale, tratta dall'ultimo libro "Storia della bambina perduta". Sarà l'ultimo capitolo dello speciale legame che unisce le napoletane Elena "Lenù" Greco e Raffaella "Lila" Cerullo. Tra le novità più attese l'ingresso di Alba Rohrwacher che prenderà il posto di Margherita Mazzucco per interpretare Elena Greco. Non si conosce al momento l'attrice che sostituirà Gaia Girace.

La quarta stagione, attualmente in pre-produzione, uscirà in tv nel 2024. Nei primi due episodi tornerà alla regia Saverio Costanzo, che ha diretto le prime due e fin dal principio curato la sceneggiatura. I restanti episodi saranno diretti da Daniele Lucchetti, regista della terza stagione.

Come riportato dai colleghi di TorinoToday.it la produzione cerca le seguenti figure:

uomini e donne tra i 18 e i 75 anni;

bambine e bambini tra i 6 e i 15 anni;

uomini e donne tra i 25 e i 45 anni con accento romano, preferibilmente con esperienze di recitazione;

uomini tra i 35 e i 55 anni con accento bolognese, preferibilmente con esperienze di recitazione;

donna sui 40 anni con accento milanese, preferibilmente con esperienze di recitazione;

donna sui 50 anni, capelli bianchi e con accento milanese, preferibilmente con esperienze di recitazione.

Per questi ruoli sopra indicati "sono tassativamente esclusi piercing e tatuaggi in parti del corpo visibili (avambracci, caviglie/polpacci, collo, volto), capigliature con tinte non naturali (no meches), no rasature e no doppi tagli".

Per i seguenti ruoli "non esistono invece limitazioni relative a piercing, tatuaggi e capigliature e si incoraggiano anche le candidature di profili meno convenzionali": uomini e donne tra i 18 e i 75 anni provenienti da tutto il mondo (Europa, Nord America, Sud America, Asia, Africa, ecc…); bambine e bambini tra i 6 e i 15 anni provenienti da tutto il mondo; canoisti, con precedenza a coloro che navigano abitualmente il Po a Torino in zona Murazzi.

Le riprese si svolgeranno a Torino nel seguente periodo: novembre/dicembre 2022.

Gli interessati potranno inviare alla seguente mail castingtorino2022@gmail.com entro venerdì 30 settembre: 2/3 foto a colori su sfondo neutro (primo piano, figura intera), data di nascita, taglia, altezza, residenza o domicilio, recapito telefonico (per i minori, recapito di un genitore o di chi ne fa le veci), breve presentazione, casting a cura di Luana Velliscig.