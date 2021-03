Straordinario successo di ascolti per Carosello Carosone: 5,5 milioni di telespettatori

Straordinario successo di pubblico per "Carosello Carosone", il film tv dedicato alla storia dello straordinario artista napoletano Renato Carosone.

5 milioni e 518mila spettatori sono rimasti incollati sul 'prime time' di Rai Uno, con uno share del 22,9%.

"Carosello Carosone" racconta l’ascesa ai vertici delle classifiche internazionali di Renato Carosone, il musicista italiano più famoso al mondo. Un’avventura rocambolesca e colorata all’insegna della musica, del divertimento e della sperimentazione. Un racconto divertente e pieno di ritmo, un graffiante ritratto dell’epoca e una riflessione su come con passione, amore per la propria arte e tanta determinazione, si può far ballare tutto il mondo.

"Carosello Carosone" è un film tv diretto da Lucio Pellegrini, una produzione Groenlandia in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Scritto da Giordano Meacci e Francesca Serafini, tratto dal libro "Carosonissimo" di Federico Vacalebre, edito da Arcana Editore. Le musiche sono curate dal maestro Stefano Bollani. A vestire i panni del musicista napoletano il giovane Eduardo Scarpetta (L’amica geniale, Capri - Revolution). Al suo fianco Vincenzo Nemolato (Paradise, Gomorra - La serie 2) che interpreta il ruolo di Gegè Di Giacomo, il batterista-fantasista sempre al fianco di Carosone, e Ludovica Martino (Skam Italia, Il Campione, Sotto il sole di Riccione) nel ruolo di Lita Levidi, la ballerina di spicco che il musicista conosce ad Asmara e che diventa sua moglie.