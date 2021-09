Tornano i Bastardi di Pizzofalcone, le anticipazioni: c'è una pista per Lojacono

Un nuovo personaggio, l'indagine (clandestina) sulla devastante bomba esplosa nel finale di stagione, un "nemico" in casa e un finale ancora più sconvolgente: cosa sta per succedere a partire dal 20 settembre con le nuove puntate in programma