I Bastardi di Pizzofalcone 3: i commenti dei protagonisti (VIDEO)

La Regione Campania, sulla sua pagina Facebook, celebra la fine delle riprese per la terza stagione de “I bastardi di Pizzofalcone”. Nel video, i protagonisti raccontano di quanto sia stato proficuo lavorare a Napoli, non una semplice location ma vera attrice della serie. Sull’Atlante del Cinema dell'Ecosistema Digitale, il portale per la Cultura della Regione Campania è possibile visitare virtualmente i luoghi in cui sono state girate le scene della fiction.