Tv, Alfonso Signorini: "Sono lontano dalla D'Urso". La conduttrice risponde così (VIDEO)

“Sono lontano da quelle realtà che, intendiamoci, esistono e rispetto. La tv di Barbara (D’Urso, ndr) ha una sensibilità diversa, io tra Abbate e la signora coviddi preferisco Abbate“. Così, in un'intervista a Libero, il conduttore del Grande Fratello Alfonso Signorini definisce la sua idea di tv, parametrandola su quella della conduttrice napoletana Barbara D'Urso. Una velata accusa che non è passata inosservata e alla quale la diretta interessata ha replicato - come riportato nel filmato - ricordando a Signorini che molti concorrenti erano o sono ospiti fissi dei programmi della D'Urso.

