Barbara d'Urso non condurrà più "Pomeriggio 5": l'annuncio di Mediaset

"Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più 'Pomeriggio 5'". E' quanto comunica in una nota Mediaset. La conduttrice napoletana, dunque, non sarà più al timone del programma pomeridiano della rete ammiraglia dell'azienda.

"Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali", si legge ancora nella nota.

La conduttrice napoletana ha pubblicato negli ultimi giorni un post su Instagram accompagnato da una foto che la ritrae con una valigia: "Si parte!! Per un altro dei miei infiniti piani A".