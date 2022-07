Azzurro. Storie di mare: il programma con Beppe Convertini farà tappa anche a Napoli

Il prossimo 24 luglio, alle 9,30 su Rai1, salperà la nave di “Azzurro. Storie di mare”: viaggio in 8 puntate, in onda ogni domenica, alla scoperta del mare come contenitore di vita per comprendere i delicati meccanismi del più grande serbatoio di biodiversità del pianeta.

Al timone di “Azzurro. Storie di mare”, che prende spunto dal decennio che l’ONU ha dedicato alle scienze oceaniche, c’è il conduttore Beppe Convertini che, viaggiando alla scoperta delle più belle coste italiane, raccoglierà le testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento. Storie emozionanti di persone che ci trasmetteranno la loro passione per il mare e ci guideranno a conoscerlo e a rispettarlo.

Un viaggio che approderà in Puglia incontrando il figlio prediletto Michele Placido, a Napoli sulle note di Sal Da Vinci e i racconti dell’attore Massimiliano Gallo e dello scrittore Maurizio De Giovanni, Ischia e Capri con i ricordi e la musica di Peppino Di Capri, a Procida con Maurizio Aiello, in Toscana con il personaggio Toscano più amato del momento Drusilla e in Sardegna con la musica dei Tazenda.

Una trasmissione che mostrerà le bellezze del mare e i piaceri che ci offre, dalla cucina allo sport e al turismo, ma che ci metterà in guardia anche sui pericoli che il più grande “sistema ecologico” del nostro pianeta sta correndo per colpa dell’uomo.

Il viaggio di Azzurro ideato da Beppe Convertini sarà in collaborazione con il CNR e l’Arma dei Carabinieri.