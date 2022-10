"Mina Settembre", nuovo grande risultato di ascolti per la fiction con Serena Rossi

Ancora un grande risultato per la seconda stagione di “Mina Settembre”, la serie ambientata a Napoli con Serena Rossi in onda in prima serata su Rai1, che domenica 9 ottobre ha appassionato complessivamente 4 milioni 652mila spettatori pari al 26,3% di share.

In particolare il primo episodio dal titolo “Le signorine Esposito” è stato visto da 4 milioni 769 mila e il 24,9%, mentre il secondo “Wonderwomen” ha sfiorato il 28% di share (27,9%), pari a 4 milioni 532mila.