Boom di ascolti per Mina Settembre: la fiction con Serena Rossi sfiora il 29% di share

Oltre 5 milioni di spettatori (5 milioni 4 mila) e share che ha sfiorato il 29% (28,6%) per la seconda stagione di ?Mina Settembre?, la fiction Rai che racconta le avventure dell?assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli interpretata da Serena Rossi, con Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti,

Straordinario successo di pubblico per i primi due episodi andati in onda su Rai 1 nel 'prime time' domenicale. In particolare, il primo dal titolo ?Una seconda possibilità? è stato seguito da 5 milioni 237 mila con share del 27,7% e registrato 46,6 mila interazioni social. Il secondo episodio ?Non va tutto bene?, invece, ha segnato 4 milioni 774 mila e il 29,5 di share.

La serie

Diretta da Tiziana Aristarco, la serie, scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, e liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, è una coproduzione Rai Fiction ? Italian International Film, prodotta da Fulvio e Paola Lucisano.

Al fianco di Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti ci sono anche Christiane Filangieri, Valentina D?Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone e - new entry di questa nuova stagione - Marisa Laurito nel ruolo di Rosa, la zia di Mina.