Antonino Cannavacciuolo ospite a "C'è posta per te": la promessa a Maria De Filippi

Antonino Cannavacciuolo è stato ospite della prima puntata della nuova edizione di "C'è posta per te". Lo chef stellato napoletano ha aiutato Elio a chiedere scusa al figlio Samuele, per non essere stato presente nella sua vita come avrebbe voluto e dovuto.

"Avevo pensato di portarti tante cose inerenti al lavoro, poi ho pensato che avresti potuto venirtele a prendere a Villa Crespi", ha esordito Cannavacciuolo, invitando ufficialmente il giovane nella propria struttura.

"Tu hai l'età giusta per lasciare il segno nella ristorazione, se vuoi posso darti una mano. Faccio una promessa a Maria: farò parlare di te", ha detto Cannavacciuolo a Samuele.