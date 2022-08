Anna Capasso a “Leggerissima estate” su Rai2

Dopo il successo della scorsa edizione, dove cantò i brani “Bye bye” e “Ballo da sola”, la cantante-attrice Anna Capasso ritorna su Raidue ospite del programma “Leggerissima estate”, condotto da Savino Saba, venerdì 12 agosto a partire dalle ore 23.40. Anna Capasso sarà in compagnia dei colleghi Paolo Vallesi, Gigi Finizio, Gary Low, Gianfranco Lacchi, Il Giardino dei Semplici, Valeria Marini, Diego Moreno ed Antonio Ottaiano, che omaggerà Antonio Sorrentino con la struggente canzone dal titolo “’Nu penziero”, testo di Rino Giglio e musica di Peppe Vessicchio.

In questa puntata la Capasso presenta la sua fortunata hit “L’estate su di noi” che sta riscuotendo, in lungo e in largo per l’Italia, notevoli consensi di pubblico e critica. Infatti, il brano - scritto dalla stessa Capasso con il producer Massimo D’Ambra, che ha curato anche le musiche e gli arrangiamenti, è tuttora presente nelle classifiche “Top 40 indipendenti” dei nuovi singoli italiani. Un vero successo per il brano pubblicato lo scorso 10 giugno e distribuito da “Artist First”. In questi giorni, poi, “L’estate su di noi” ha fatto incetta di riconoscimenti: infatti, ha ricevuto - come “Disco dell’estate” - il “Premio Metastasio” a Scalea (Cosenza) e il “Giungano Cilentum” a Giungano, nel Cilento. Sempre nel Cilento, esattamente a Perito, Anna Capanno sarà premiata il prossimo 21 agosto al festival dei borghi “Cilento Fest”, in una serata dove sarà protagonista con Raiz, Maurizio Lastrico, Giulio Scarpati, Edoardo De Angelis e Pina Turco. Il 10 ottobre prossimo, invece, ritirerà l’ennesimo riconoscimento nell’ambito dell’evento “Gran Galà di Procida-Città della Cultura”, organizzato dalla Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra. Insomma, per Anna Capasso una stagione estiva (e non solo) di grandi soddisfazioni.