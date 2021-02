Un Posto al Sole, il perché del secondo addio alla soap di Claudia Ruffo (Angela Poggi)

L'attrice interpreta Lucia in Mina Settembre. La produzione assicura che tornerà: “Serve anche a noi staccare un attimo per lasciare spazio ad altre storie”

Non soltanto Marina, anche Angela saluta Un Posto al Sole. Oramai è cosa nota che dopo la partenza di Marina e quella di Alex, toccherà ad Angela lasciare – nella trama della popolare soap di marca Rai – Napoli.

“Maria Maurigi (Alex) ha chiesto una pausa; stessa situazione per Claudia Ruffo (Angela) che comunque tornerà: nel suo caso avevamo bisogno anche noi di staccare un attimo per lasciare spazio ad altre storie che stanno nascendo. Lo spazio narrativo ha dei confini, per cui non può contenere tutti i protagonisti nello stesso tempo. C’è una sorta di turnazione che impone qualche pausa", ha spiegato a Today Fabio Sabbioni, produttore creativo Fremantle.

Nulla di definitivo, sia chiaro, intanto l'attrice ha ottenuto una parte in Mina Settembre dove interpreta Lucia, una donna incinta aiutata da Mina a non perdere la sua casa.

Ma cosa succederà nel concreto ai personaggi e al mondo che gravita intorno ad Angela Poggi Angela nella trama lascia Napoli e accetta il trasferimento a Venezia. Non è la prima volta che la Poggi lascia Un Posto al Sole: era infatti già capitato nel 2005 per un lungo periodo e non ci stupisce che possa ricapitare. Interessante domanda è il futuro di Franco e Bianca: la seguiranno?