Amici 2021, tra gli allievi anche LDA: è il figlio 18enne di Gigi D'Alessio

Ventunesima edizione di "Amici", in onda, eccezionalmente di domenica. Tanti gli ospiti in studio anche Giulia Stabile, vincitrice dello scorso anno, Aka7even, Deddy, Alessandro, Gerry Scotti, Tommaso Paradiso, Raoul Bova.

Ad Eleonora Abbagnato viene affidato un candidato per il canto e non per la danza. Si tratta di Luca D’Alessio, nome d'arte LDA, figlio di Gigi D’Alessio. Il 18enne è l'ultimo figlio del matrimonio con la ex moglie Carmela Barbato. Da sempre appassionato di canto e di scrittura, nel 2017 LDA inizia ad avere successo sulle piattaforme digitali. Vanta già collaborazioni con il padre nel brano Di Notte, contenuto nell’album del 2020 Buongiorno, anche se i loro stili musicali sono molto distanti.