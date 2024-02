Amadeus: "Geolier fortissimo. C'è un grande movimento napoletano"

"Conosco Geolier e la forza di questo ragazzo. C'è un movimento nuovo napoletano che è fortissimo, che è dato da rapper bravi, veramente bravi. Non è più solo un movimento napoletano per Napoli, è un movimento napoletano per l'Italia intera". Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa, aggiungendo: "Non c'è un ragazzo, da nord a sud, che non conosca cantanti come Geolier e tanti altri. E questo, devo dire, mi fa un grande piacere".

"Avendo la moglie napoletana conosco e comprendo il napoletano. Per me è fondamentale, è bello sentir cantare il napoletano" spiega il direttore artistico. Sul tema interviene anche Fiorello: "Ieri ho avuto modo di conoscere Geolier, perché ha partecipato ad una puntata del nostro Mare Fuori, in cui c'era Mauro Casciari, che gli dava lezioni di napoletano. E' stato al gioco ed è stato realmente di spirito".