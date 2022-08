Barbara Bouchet parla del figlio Alessandro Borghese: "Ha preso da me e dal papà napoletano"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Barbara Bouchet ha parlato del figlio Alessandro Borghese, famosissimo chef protagonista anche di programmi tv molto seguiti, e ha ricordato il marito Luigi Borghese, noto produttore cinematografico napoletano.

"Alessandro ha preso da me e dal papà napoletano. Luigi era un istrione. Lui mi mandava le rose gialle a casa firmando 'Mister X'. Poi a una festa si fece avanti ma io feci la preziosa: 'Ah, lei è quello dei fiori? Piacere, Barbara' e via. Ero un po’ viperetta... Finalmente accettai un invito a cena: all’arrivo dei paparazzi si dileguò. Questo mi piacque, perché di solito gli uomini volevano essere fotografati al mio fianco per finire sui giornali. Ero corteggiatissima. Una volta mi sentì al telefono che dicevo: '38-12-41... ok, ciao'. Mi fece una piazzata: 'Di chi è quel numero? Ora lo chiamo!'. E io: 'Chiama pure. Sono le scene del copione da studiare'. Poi ho detto che se voleva stare con me doveva dimenticarsi la gelosia. E l’ha fatto", ha raccontato la nota attrice.