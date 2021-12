Stanotte a Napoli, de Magistris: "Grazie Alberto Angela, smascheri sempre ogni pregiudizio"

"Che bello vedere Napoli su Rai Uno la sera di Natale". Luigi de Magistris, sui social, ha postato un messaggio a proposito della trasmissione sulla città ("Stanotte a Napoli") condotta da Alberto Angela.

"Siamo orgogliosi di aver dato nel 2018 la cittadinanza onoraria ad Alberto Angela per come ha saputo più volte raccontare con professionalità ed amore Napoli. Negli ultimi anni in Italia Napoli è stato il primo set all’aperto per produzioni televisive e cinematografiche. La cultura è la principale arma di riscatto di un popolo", ha proseguito l'ex sindaco.

"Napoli, con la sua umanità, le sue bellezze e le sue contraddizioni, con la sua gente ed i suoi artisti, anche con tutti i suoi problemi, si è collocata all’apice, come mai era accaduto, per cultura e turismo – ha continuato e concluso de Magistris – Grazie Alberto, cittadino della nostra amata Napoli, riesci sempre a smascherare ogni pregiudizio. Con gratitudine ed affetto".