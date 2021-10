Alberto Angela a San Gregorio Armeno, tra le botteghe aperte di notte

Il divulgatore e conduttore Tv in città per girare una puntata di "Stanotte a" dedicata a Napoli, che andrà in onda nel periodo natalizio. Tra le perle da scoprire ci sarà anche la suggestiva e storica via dei maestri presepiai, che questa notte lo ha accolto con entusiasmo