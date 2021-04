Lavoro: assunzioni per la prossima apertura di un nuovo bistrot

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Nuove opportunità di lavoro ad Aversa, la Unieventi sas, società che opera dal 2007 nella gestione di attività di pubblico esercizio e intrattenimento aprirà a maggio 2021 un nuovo bar/bistrot sulla via Nobel di Aversa. Ecco le figure richieste: Le selezioni riguardano diversi profili: baristi, barman, camerieri, stagisti. I candidati selezionati potranno beneficiare di diversi vantaggi offerti dall’azienda ai propri dipendenti, come l’opportunità di crescita professionale, grazie a percorsi di formazione e sviluppo. Le possibilità d’impiego Queste le figure ricercate attualmente: Baristi. I candidati ideali hanno esperienza pregressa nel ruolo, una buona padronanza della lingua italiana, e disponibilità a lavorare nei weekend e durante i giorni festivi. Oltre ad occuparsi della preparazione di bevande e prodotti, dovranno essere in grado di garantire la migliore esperienza possibile al cliente in modo da creare fidelizzazione. Tra le mansioni richieste c’è quella di barman per la preparazione dei cocktail. Le competenze richieste per questa mansione sono esperienza nel preparare e servire bevande, rifornire il bar in caso di necessità. Inoltre è necessario saper accogliere il cliente fornendo un servizio di eccellenza e guidandolo nelle scelte. I candidati devono essere disponibili a lavorare su turni, nel fine settimana e durante le festività. Sono richieste abilità nel servire non solo il caffè, bensì anche il vino e la birra. Inoltre il candidato ideale deve avere le giuste conoscenze in materia gastronomica in maniera tale da riuscire a proporre al cliente i giusti abbinamenti tra le proposte offerte dal bar. Deve anche essere in grado di eseguire le diverse preparazioni. Dal punto di vista delle competenze, invece, il barman deve saper entrare in empatia col cliente, capendo i suoi gusti e le necessità, e ovviamente è tenuto a seguire tutte le normative relative all'igiene e alla somministrazione degli alimenti. Stagisti Baristi. I tirocinanti, inseriti all'interno di un percorso formativo aula/lavoro coadiuvato da esperti sui temi HACCP, conoscenza aziendale, si occuperanno della preparazione dei prodotti, oltre che della pulizia e dell'ordine del locale; Come inviare le candidature La candidatura in vista della nuova apertura ad Aversa è possibile inviando il cv con foto allegata al seguente indirizzo di posta elettronica: vianobel246@tim.it