Intelligenza artificiale a supporto delle infrastrutture cittadine

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il seminario tecnico è previsto per il mercoledì 5 giugno presso l’Hotel Ramada (Via Galileo Ferraris, nr.40 Napoli) con tanti ospiti illustri: Ing. Gennaro Annunziata, Presidente Ordine Ingegneri Napoli, Ing.Raffaele De Rosa-Consigliere Ordine Ingegneri Napoli-, Dott.Umberto De Gregorio, Presidente e Amministratore delegato EAV, Ing.Ciro Verdoliva, Direttore Generale Asl Napoli 1, Arch.Giuseppe Grimaldi, Segretario Generale Autorità Portuale Mar Tirreno Centrale (intervento da confermare), Dott.Pasquale Granata, Direttore Generale Comune di Napoli. Ing.Rosario Sorrentino, Commissione ICT Ordine Ingegneri Napoli, Ing. Generoso Trisciuzzi, Vertical Markets Sales Manager, Ing.Stefano Riboli, Marketing Security Bosch Security System- Diego di Nardo, SALES Manager DAGI Security & Consulting, Marco Monopoli, Techinical Specialist Electronic’s Time Dottoressa Marseglia, vuole illustrarci l’evento in programma a Napoli, prossimamente? E’ un’ evento che abbiamo organizzato coinvolgendo l’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli Ingegneri, ai partecipanti verranno riconosciuti n. 4 CFP. Perché coinvolgere questi Ordini? Sono coloro che partecipano ed affidate le progettazioni, partecipano attivamente al lavoro… Vuole dirci qualcosa riguardo all’azienda Supertech? La Supertech è un’azienda di progettazione e distribuzione di sistemi di sicurezza, intendo ad esempio l’antincendio, video sorveglianza. Qual’ è la finalità del workshop? La finalità è di portare sul campo pratico (ed interattivo) le tecnologie . Tutti potranno partecipare attivamente a quest’esperienza e vedere realmente ciò che è possibile fare a supporto della sicurezza urbana ed infrastrutture critiche (ospedali, parcheggi) insomma tutto ciò che ruota in tipologia smart city e non solo. Quali sono alcuni benefici dell’utilizzo delle tecnologie citate? La possibilità di avere una tecnologia che ti consente di gestire le folle, o di avere la possibilità di studiare vibrazioni del suono, l’atmosfera, l’inquinamento, portate a supporto di una migliore qualità. In quella sede potremmo vedere le multinazionali e dei brand “forti” nel settore, saranno i rappresentanti tecnici (nella parte finale) che illustreranno dei sistemi che funzionano e sono già attivi, come ad esempio il Porto di Genova, ci illustreranno come questa tecnologia sia un vantaggio con l’utilizzo di intelligenza artificiale. L’intelligenza artificiale è un qualcosa che esiste, non è fantascienza, viene utilizzata in altre città, quindi è importante che noi possiamo informarci, infatti uno dei primi obiettivi del workshop è di creare un’evento formativo ed informativo, con la partecipazione e gli interventi di tante persone illustre. Vuole rivolgere un’ invito alla partecipazione del seminario in programma il 5 prossimo a Napoli? Invito a partecipare a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza della tecnologia, che abbiamo a disposizione, che esiste, penso però che manchi la conoscenza degli strumenti , per rendere migliore la nostra qualità di vita.