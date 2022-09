Il pluripremiato regista napoletano Renda al Gaiaitapuntocom film fest

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il regista napoletano Marco Renda è un habituè dei festival, non si contano le manifestazioni cinematografiche di cui è stato protagonista con i suoi innumerevoli lavori (Apollo 18, Oltre i giganti, Uccia). Dal Giffoni Film Festival a Tulipani di Seta fino al Napoli Film Festival Renda si è sempre fatto sempre notare con le sue opere delicate e fortemente legate al tema dell'infanzia e dell'adolescenza. Finalista ai globi d'oro con il dark, " Sugar Plum Fairy" e con alle spalle due lungometraggi: uno per il cinema, "Edhel" e l'alto per la tv, "L'ultima gara" con Roul Bova, Marco Renda è un infaticabile artigiano della settima arte. Il suo ultimo toccante lavoro, "Avevi promesso" è stato un successo annunciato. All'Aprilia Film Festival è stato premiato poche settimane fa per la miglior sceneggiatura ed è già stato selezionato in importanti festival anche all'estero. All'esperienza di regista non poteva che seguire anche quella di giurato, Marco quest'anno ha fatto parte di molte giurie festivaliere, l'ultima delle quali è per un festival online: Gaiaitaliapuntocom Film Fest. Il festival creato degli amici e colleghi Andrea Natale, Giuseppe Sciarra e Ennio Trinelli è alla sua prima edizione. Dal 17 settembre al 2 ottobre farà vedere in streaming gratuitamente (www.filmfest.gaiaitalia.com/) ventuno lavori cinematografici provenienti da tutto il mondo. Tra i giurati del festival ci sarà un grande veterano del mondo del cinema, candidato per ben tre volte al leone d'argento al festival di Venezia, Paul Vecchiali, il celebre cineasta francese darà un premio a suo nome al miglior corto. Il resto della giuria è composta da registi giovani e in auge, (Brando Improta, Chiara Rapisarda, Stefano Tammaro, Giulio Neglia, Linda Parente), una costumista di cinema, (Silvia Morganti), una blogger, (Laura Salvioli) e dal presidente di giuria, il critico cinematografico e teatrale, (Alessandro Paesano). Renda è entusiasta di far parte di Gaiaitaliapuntocom Film Fest e di sostenere attraverso questa iniziativa un cinema che parli di diritti umani e tematiche sociali delicate per promuovere messaggi importanti e necessari in questi tempi difficili dove la cultura è uno strumento necessario per smuovere coscienze e interrogarsi sui cambiamenti sociali che stiamo vivendo.