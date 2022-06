Da Napoli a Los Angeles e San Francisco: le nuove rotte da sogno

Le compagnie aeree Vueling e Level, entrambe appartenenti al Gruppo IAG, per quest'estate rendono disponibili 4 frequenze settimanali per le più gettonate destinazioni della California - Los Angeles e San Francisco - via Barcellona. "La crescita della nostra rete permette di offrire un maggior numero di coincidenze a tutti quei passeggeri che vogliono volare verso queste destinazioni in America attraverso l'hub di Barcellona" spiega infatti Jordi Pla, director of Network strategy & long term planning di Vueling.

I voli da Napoli a San Francisco e Los Angeles via Barcellona

In tabella le rotte, con le frequenze e la durata dello scalo:

"San Francisco e Los Angeles sono due delle destinazioni servite questa stagione dalla compagnia aerea di lungo raggio Level - spiega una nota del Gruppo IAG - Grazie alla rete di Vueling, è ora possibile raggiungerle facilmente anche da Napoli, attraverso la rotta diretta che la compagnia opera con l'aeroporto di Barcellona El Prat, a sua volta connesso con le destinazioni californiane".

Da Napoli, Vueling per l'estate opera fino a 14 collegamenti diretti settimanali con la capitale catalana: da qui sono poi disponili voli diretti per Los Angeles (il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato) e per San Francisco (il martedì, giovedì, sabato e domenica). Le tempistiche di sosta per lo scalo a Barcellona sono di circa 2 ore.

"La rete di connessioni di LEVEL e Vueling ci permette di offrire ai nostri clienti un'ampia gamma di destinazioni in modo semplice e veloce, con un'unica prenotazione - spiega ?Lucia Adrover, direttore commerciale di Level - Tutte le rotte operate da LEVEL sono programmate in orari che permettono di collegarsi alle rotte a corto e medio raggio di Vueling: in questo modo, i viaggiatori possono prenotare un volo da Napoli verso la città di Los Angeles o San Francisco, passando da Barcellona e affidandosi alle due compagnie del Gruppo IAG".