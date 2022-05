Andare a Ischia costerà di più di Capri: rincari per i collegamenti del Golfo

In via di applicazione gli adeguamenti tariffari per le cosiddette "vie del mare". I rincari in vista per tutti i collegamenti con le isole del Golfo non riguarderanno le tariffe agevolate dei residenti sulle isole e dei pendolari.

I nuovi costi

Viaggiare da Napoli ad Ischia - informa l'Ansa - in aliscafo costerà 20,20 euro invece di 19,20 mentre impiegando la nave si pagheranno 13 euro invece di 12,40. Per andare con l'aliscafo a Forio dal Molo Beverello bisognerà pagare 21,40 euro invece di 20,40.

Raggiungere Procida coi mezzi veloci costerà 15,20 euro invece di 14,50.

Andare a Capri costerà 20,00 euro invece di 19,00 scegliendo i mezzi veloci e 12,90 euro con il traghetto invece di 12,30.

Con Caremar, compagnia che gode dei finanziamenti regionali - dice ancora l'Ansa - le tariffe resteranno più basse rispetto a quelle degli altri vettori.

I costi restano differenziati in base alla tratta di percorrenza: con il traghetto dal porto di Pozzuoli per andare ad Ischia occorreranno 12,60 euro invece di 12,00; per Procida 8,30 euro invece di 7,90.