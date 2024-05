Napoli-Salerno: tutte le modifiche alla circolazione annunciate da Trenitalia

Trenitalia informa che per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale previste cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per alcuni treni Alta Velocità, Intercity, regionali e metropolitani e modifiche al programma di circolazione dei treni sulla linea storica Napoli – Salerno (via Torre Annunziata Centrale).

La circolazione ferroviaria sarà sospesa

dal 4 luglio al 2 settembre tra le stazioni di Napoli San Giovanni-Barra e Torre Annunziata Centrale/ Castellamare di Stabia

dal 4 al 6 luglio e dal 28 al 30 agosto anche tra le stazioni di Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore.

In particolare alcuni treni AV e Intercity saranno limitati a Napoli Centrale. Il collegamento verso Pompei, per coloro che viaggeranno a bordo di Frecciarossa, sarà garantito con un FrecciaLink che parte dalla stazione di Napoli Afragola ed è diretto sia a Pompei sia a Sorrento.

Alcuni treni regionali e metropolitani saranno deviati su percorsi alternativi o limitati nelle stazioni di Napoli San Giovanni-Barra, Torre Annunziata Centrale, Nocera Inferiore. Predisposto servizio con bus sulle tratte interrotte.

I posti disponibili sui bus in circolazione, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto.