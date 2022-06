Andare a mare con i mezzi pubblici: in funzione le linee "estive" di Eav

Ripresi i servizi automobilistici di EAV dedicati alla stagione estiva:

Le linee estive

dal giorno 11 giugno è in funzione la linea Vomero – Miseno, con partenze giornaliere da piazza Muzii alle ore 8.00 – 9.00 - 10.00 – 11.00 e ritorno da Miseno alle ore 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00.

I titoli di viaggio sono disponibili presso tutti i punti vendita al costo di 2,80 euro, oppure si possono acquistare a bordo al costo di 3,50 euro per corsa singola.

Sempre dall'11 giugno sono ripresi i servizi di collegamento per le marine di Vico, con prolungamento sulla direttrice Meta-Sorrento, e la linea balneare Vico-Castellammare.

Di nuovo "on the road" anche l’Archeobus che da Lucrino raggiunge alcune delle località di maggior interesse Campi Flegrei, come il Castello di Baia e la Piscina Mirabilis arrivando fino a Miseno.

Dal 9 aprile, inoltre, bus completamente gratuiti per circolare sull'isola di Procida

Tutti i percorsi, i punti di fermata e gli orari sono pubblicati su [www.eavsrl.it] ( https://www.eavsrl.it ) alla pagina Orari Autobus

Le linee tradizionali

Linee Vesuviane: Sono 6, e si sviluppano intorno al Vesuvio, sia lungo la direttrice costiera verso Sorrento, sia sul versante interno alle pendici del Monte Somma, fino a raggiungere Nola, Baiano e l’Agro nocerino-sarnese. Con le stazioni di Scafati, S. Valentino e Sarno, infatti, la ferrovia entra nella provincia di Salerno, mentre con Avella e Baiano, in quella di Avellino.

Napoli – Pompei Scavi – Sorrento

Napoli – Ottaviano – Sarno

Napoli – Scafati – Poggiomarino

Napoli – Nola – Baiano

Napoli – Pomigliano – Acerra

Napoli – San Giorgio (via Centro Direzionale)

Linee Suburbane: Sono 3, di cui 2 di tipo suburbano, e 1 di tipo metropolitano. Le linee suburbane sono rispettivamente l’ex FBN (Ferrovia Benevento-Napoli) e l’ex Alifana (Napoli-Piedimonte Matese).

Napoli – Benevento

Napoli – Caserta – Piedimonte Matese

Linee Metropolitana: La linea metropolitana parte da Piscinola, dove si interscambia con la Metropolitana Linea 1 di Metronapoli, e giunge ad Aversa attraverso Mugnano e Giugliano.

Piscinola– Giugliano - Aversa

Linee Flegree: Sono 2, e corrono lungo due direttrici parallele in direzione ovest, una costiera (Cumana) ed una interna (Circumflegrea), entrambe con partenza da Napoli Montesanto e arrivo a Torregaveta.

Napoli – Bagnoli – Pozzuoli – Torregaveta

Napoli – Pianura – Quarto – Torregaveta

Funivia del Faito: Castellammare - Faito - Castellamare