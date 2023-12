Contributo statale per le spese veterinarie: a quanto ammonta e come si accede

L'emendamento numero 1.900 approvato con la fiducia da Palazzo Madama nella giornata del 22 dicembre istituisce per la prima volta in assoluto nella storia del nostro Paese un Fondo spese veterinarie per il triennio 2024/2026.

Cosa è il Fondo spese veterinarie

Il Fondo, in pratica, consentirà di accedere ad un contributo dello Stato per sostenere le spese delle cure veterinarie - visite, operazioni chirurgiche e acquisto di farmaci - per gli animali "d'affezione".

750 mila euro la dotazione complessiva prevista.

A chi è destinato il Fondo spese veterinarie

Il Fondo è destinato a supportare le cure veterinarie per gli animali da compagnia. Nella previsione di legge, per il triennio 2024/2026, al Fondo potranno accedere i proprietari over 65 in fascia ISEE con indicatore di situazione economica inferiore a 16.215 euro.

“La creazione di questo Fondo spese veterinarie è un buon inizio”- ha commentato il presidente dell’Associazione nazionale medici veterinari italiani Marco Melosi - Si parte con risorse finanziarie contenute, ma il segnale è molto forte. Si risponde in modo concreto, con aiuti finanziari pubblici ad una esigenza socio-sanitaria: consentire ai proprietari anziani più fragili di curare i loro compagni di vita e di avere una convivenza più garantita sotto il profilo sanitario”.

Sarà il Ministero della Salute, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Fondo, ad individuare le modalità operative di accesso.